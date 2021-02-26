10 ضوابط لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 في الإسكندرية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية 10 قرارات لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 المقرر انطلاقها غدا السبت، لطلاب الصف الأول الثانوي، وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين.

10 قرارات لامتحانات الفصل الدراسي الاول 2021

تضمنت قرارات مديرية التعليم بالإسكندرية ما يلي:

- تعقد الاختبارات داخل المدارس عن طريق الانترنت المتاح بالمدرسة أو شريحة البيانات التى تم تسليمها للطلاب وهذا للفئات المستهدفة إلكترونيًا .

- طلاب المنازل والدمج يتم اختبارهم ورقيا بلجان مراقبة مؤمنة وفقًا للجدول المعلن عنه للإختبارات.

- يجب على كل طالب الحصول على أكواد الاختبارات الخاصة به من خلال موقع التسجيل الإلكتروني الخاص باستمارة التقدم للاختبارات من خلال اللينك moe_register.emis.gov.eg

- يجب على الطلاب ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى داخل اللجان الامتحانية.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة وإلا سيتعرض الطالب للمسائلة القانونية .

- الامتحان داخل اللجنة فقط وأي طالب يؤدي الامتحان خارج اللجنة يعتبر راسب

- تسجيل غياب لكل من يتخلف عن حضور الاختبار داخل المدرسة، و يعتبر راسب فى حالة تسجيل إسمه بكشف الغياب بالمدرسة .

- يسمح للطالب الحضور بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التى يعقد اختبارها فقط .

- في حالة وجود أي عطل بجهاز أي طالب على مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة تحرير محضر بالواقعة لضمان حق الطالب.

- لا يعتد بأي تقرير طبي لأي طالب إلا إذا كان معتمد من مستشفي حكومي أو التأمين الصحى التابع له الطالب.