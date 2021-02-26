قبل ساعات من بدء الامتحانات.. نماذج استرشادية لطلاب أولى ثانوي أزهري

رفع قطاع المعاهد الأزهرية، حالة الطوارئ، حيث تنطلق امتحانات منتصف العام الدراسي للعام 2020/2021 للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد، غدًا السبت

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، امتحان «القرآن الكريم، الفقه، المنطق، الثقافة الإسلامية»، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة امتحان «القرآن الكريم، الفقه، والثقافة الإسلامية».

وطلاب الصف الأول الثانوي «البعوث الإسلامية»، يؤدون امتحان «القرآن الكريم، التجويد، الفقه، المنطق، والثقافة الإسلامية».

نماذج استرشادية

ونشر قطاع المعاهد الأزهرية، نماذج استرشادية لطلاب الأزهر في جميع المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية المختلفة، وقامت الإدارة المركزية للامتحانات، بنشر أرقام الجلوس لجميع الطلاب بمختلف المراحل بالمعاهد الأزهرية، من خلال بوابة الأزهر وإدخال الرقم القومي للطالب في خانة الحصول على رقم الجلوس، أو من خلال أخصائي الحاسب الآلي بالمعهد.

الامتحان الساعة 9 صباحا

وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية، في تمام الساعة 9 صباحا، طبقا للجداول التي تم إعلانها، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان.

وبحسب الأزهر، يؤدي المكفوفون الامتحانات شفويًا في المواد المقررة عليهم، فيما أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وسيتم مراعاة الظروف الراهنة بالتيسير على الطلاب، موضحا أن هذا تكليف من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

27 فبراير

وتُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثاني الثانوي، والعلوم الإسلامية «الصف الثاني»، في الفترة من السبت الموافق 27 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 9 مارس المقبل، حيث يؤدي طلاب كل فرقة الامتحانات في خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والإثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثاني الثانوي.

وتعقد الامتحانات باللجان «مرة واحدة» نهاية العام، حيث تشمل القائمة الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي وأدبي»، وشهادة الثانوية للعلوم الإسلامية، ونقل معاهد القراءات، وشهادات معاهد القراءات، والشهادة الإعدادية بمعاهد البعوث الإسلامية، والشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية.