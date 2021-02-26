حياة كريمة أنارت طريق «عرفة».. أزالت مياه عينيه الزرقاء «فارتد بصيرا»

كـ«قميص يوسف» مرت عليه مبادرة حياة كريمة، فعينه التي فقد الرؤية بها، جاءت لها المبادرة الرئاسية بالاهتمام والعناية الطبية، ليتحول ظلامها إلى نور، أضحي لديه القدرة على القيام بكل شؤون حياته وحده بعدما كان يبحث لنفسه عن دليل يقيه من عثراته وينير ظلامه الدامس.

عين الرجل الخمسيني عرفة أيمن أضحت ترهقه في حياته، لا يتمكن من الرؤية بها إلا صورا مشوشة، بالكاد يستطيع السير وحيدا أمتارا قليلة وهو يستند إلى أحد الجدران، تسبب فيها إصابته بالمياه الزرقاء على العينين قبل سنوات عديدة، ليتركها دون علاج لعدة مقدرته المادية على علاجها، لتزداد الحالة سواء يوما بعد يوم، حتى أصبحت الرؤية بها في أضعف حالتها.

عرفة: الكشف والعلاج تم بسرعة وكانت الخدمة ممتازة

من حسن طالع «عرفة»، أنه التقى قافلة حياة كريمة الطبية، في مسقط رأسه بقرية الخليج التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث شاهد إعلان المبادرة لإجراء الكشف مجاني في الوحدة الصحية التابعة للقرية، ليتوجه إلى هناك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمساعدته في العلاج، «كشفوا عليا بالكامل وحكيت لهم المشكلة، وعملوا فحوصات وتحاليل، وقالوا لي هنعملك العملية».

إجراءات علاج الرجل الخمسيني تمت سريعا، ليجد نفسه في فترة وجيزة جدا، يستعد للعملية العلاجية المجانية بالكمال ليتمكن من الرؤية بوضوح مرة أخرى، «فجأة لقيت نفسي هعمل العملية في مستشفى قالوا لي عليها، ورحت لقيت كل حاجة جاهزة وعملت العملية».

مبادرة حياة كريمة أجرت 3920 عملية عيون ووفرت 9150 نظارة طبية

حياة كريمة نفذت في محور التدخلات الصحية الخاصة بالقرى؛ أكثر من 175 قافلة طبية، وأجرت 1060 عملية جراحية عملية، و3920 عملية عيون فيما وفرت 9150 نظارة طبية وتستهدف الوصول إلى 17801نظارة، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

معيشة «عرفة» تغيرت بالكامل بعد استعادته للرؤية الواضحة مرة أخرى بعد سنوات من المعاناة، فاصبح لديه القدرة على العمل مرة آخرى والاهتمام بشوؤنه الخاصة دون طلب أي مساعدة، «النظر ده أغلى حاسة ربنا مديهالنا، مستحيل نقدر نعيش وهي ضعيفة، والحمد لله بقيت عايش أحسن من الأول».