الزراعة تفتتح وحدة مركز بحوث الصحراء لإنتاج الشتلات في الطور

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، وحدة مركز الصحراء لإقامة الشتلات وتقديم الدعم الفني بمدينة الطور، كما وزّعا شتلات الخضراوات والفاكهة مجانا على مزارعي سيناء، ورافقهما خلال الجولة، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وقيادات الوزارة والمحافظة.

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنّ الوحدة أُقيمت على مساحة 2000 متر، ومزروعة بشتلات خضر (طماطم، فلفل، باذنجان، كرنب، خس) بذور خضر (خيار - كوسة - بطيخ، كانتلوب) وسيتم توفير البذور المطلوبة لتتناسب مع الموسم الزراعي وطبيعة التربة والظروف الجوية السائدة بمنطقة الزراعة، فضلا عن شتلات فاكهة (زيتون، موالح، مانجو، عنب) مع توفير بعض أنواع أشجار الفاكهة التي تتماشى مع الظروف الجوية لكل مدينة من مدن المحافظة.

وأوضح أنّه سيتم توفير شتلات طبية وعطرية (نعناع، مريمية، حبق، روز ماري، زعتر، كركدية، حشيشة الليمون *شتلات زينة* الكينوكاربس، مصدات رياح، فيكس ناتدا)، وأصناف تتماشى مع طبيعة التربة والظروف الجوية، وتخضع لبرنامج محدد لتتلاءم مع طبيعة الظروف الجوية السائدة.

وأضاف زغلول أنّ الإنتاجية المتوقعة: (100) ألف شتلة سنويا من أنواع الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة، ‏ (50) ألف شتلة سنويا من أنواع أشجار الفاكهة والزينة، ويتم اختيار أنواع الزراعات بالوحدة طبقا لما يزرعه المجتمعات المحلية بالمحافظة، مع تطبيق المعايير العلمية لإنتاج شتلة خالية من الأمراض، منعا لدخول أي آفات أو مسببات مرضية من خارج المحافظة.

كما تقدم الوحدة الدعم الفني لجميع الممارسات الزراعية الجيدة (الزراعة، المكافحة التسميد، الري...)، من خلال الفريق البحثي المكلف من قبل مركز بحوث الصحراء للإشراف على الوحدة.