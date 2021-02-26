وزير الزراعة يطالب بإشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية بجنوب سيناء

انتقد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة عدم استغلال بعض الأصول المملوكة للوزارة في مدن جنوب سيناء، وقال وزير الزراعة إن هناك مباني ومنشات وصوب لابد من استغلالها لتعظيم قيمتها الانتاجية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي حاليا لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، وقال إن القيادة السياسية تسعي لاستصلاح ما يقرب من 4 ملايين فدان٠

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الزراعة بجنوب سيناء، اليوم، برفقة المحافظ اللواء خالد فودة، حيث تفقد القصير في جولته المجزر الآلي بمدية الطور بطاقة انتاجية 30 عجل في الساعة وأشاد بالتطور الذي يشهده المجزر والذي يقدم نموذجا للمجازر نصف آلي، لافتًا إلى أن العجول التي سيجري استقبالها وذبحها في المجزر سوف تساعد علي زيادة الرواج الاقتصادي بالمحافظة وتوفير اللحوم الحمراء الحية باسعار مناسبة للمواطنين

وأعلن الوزير خلال زيارته عن تكليف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، بتطوير مزرعة زيت الزيتون بالطور والتي تقوم بعصر الزيتون علي البارد، وقال خلال تفقده مزرعة بدارة التسمين إن المزرعة تحتاج إلى تطوير واستغلال الأصول الموجودة، مشيرا إلى إشراك القطاع الخاص والشباب لاستغلال الصوب والعنابر غير المستغلة بهدف زيادة الانتاجية.

من جانبه، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب ﺳﻴﻨﺎء عن دعم وزارة الزراعة بمبلغ 100 ألف جنيه لتطوير المزارع، ووصف الزيارة بالتاريخية لأن هدفها تطوير الزراعة وحل مشاكل المزارعين في جنوب ﺳﻴﻨﺎء والتي تتلخص في تقنين وتوفير دعم من الدولة للمزارعين وتوصيل المرافق لهم والمساعدة في تسويق المنتجات.

وتفقد المحافظ ووزير الزراعة مزرعة مصر الخير التي سوف تستقبل 3000 عجل سوداني ، ومزرعة المغربي ومزرعة الدواجن لانتاج بيض المائدة والمقامة علي مساحة 17 فدانا وتعمل بطاقة 5000 فرخة، ومزرعة تسمين الدواجن والمقامة على مساحة خمسة أفدنة التي تضم معصرة وثلاث عنابر لانتاج بدارة التسمين بطاقات 5000 كتكوت لكل دورة.