وزير الزراعة يتفقد وحدة أقلمة الشتلات الزراعية بمدينة الطور

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، وحدة أقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفني بمنطقة الطور الجديدة.

وجاء ذلك ضمن جولة وزير الزراعة بمدينة الطور لمتابعة المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقال وزير الزراعة، في تصريح له، إن الوزارة تنشئ وحدات لأقلمة الشتلات في كافة محافظات مصر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الشتلات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتوفير الشتلات الزراعية بمختلف أنواعها بالمجان لتشجيع صغار المزارعين.

وأشار إلى أنه جرى إسناد متابعة هذه الوحدات لمركز بحوث الزراعة التابع للوزارة، والذي يقوم بدورة بتحديد أنواع الشتلات الزراعية التي تناسب مناخ وتربة كل محافظة، ومن المقرر أن توفر وحدة أقلمة الشتلات بمدينة الطور نحو مليون شتلة سنويًا.

وأوضح أن الوحدة ستوفر شتلات ذات جودة عالية على مدار العام من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، وهذه الشتلات خالية تمامًا من الأمراض.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري الاستعانة بالوحدة في تشجير الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة، و سد احتياجات المنتجعات والفنادق السياحية من شتلات الزينة والصبارات والأسيجة بأنواعها المختلفة، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الوحدة ستقوم ببناء قدرات طلبة كليات الزراعة والمجتمعات المحلية والجهات ذات الصلة بالمحافظة، من خلال الأساليب الحديثة لإنشاء المشاتل وكيفية إدارتها، وتنظيم ورش عمل وحملات توعية للمجتمعات المحلية والجهات ذات الصلة على الممارسات الزراعية الجيدة لإدارة المشاتل والمزارع الصحراوية.

وقال المحافظ: «فيما يختص بشتلات الفاكهة، فإن المستهدف من إنتاج الوحدة منها سيوفر ما يقرب من 30% من إجمالي عدد الشتلات المطلوبة سنويًا، ومن الناحية الاقتصادية ستوفر الوحدة أسعار الشتلات بمبلغ رمزي لن يتعدى تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط، ما سيوفر ما يقرب من 25% من أسعار شراء الشتلات من خارج المحافظة، إضافة إلى تفعيل نظام الري بالتنقيط في إنتاج الشتلات بالوحدة سيمكننا من الحفاظ على المورد المائي وترشيد استهلاك مياه الري بما يقرب من 30 الى 40%، كما سيجري تشجيع المزارعين على إتباع نظم الري الحديثة، من خلال فريق الدعم الفني بالوحدة للحد من الإسراف في مياه الري بما يقرب من 40 إلى 50% من المقنن المائي المطبق حاليًا».