غدا.. جنوب سيناء تستقبل 3 آلاف رأس ماشية عبر ميناء الطور

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تسلم المحافظة 3 آلاف رأس ماشية من العجول السوداني الحية الجاهزة للذبح الفوري، غدًا، القادمة من السودان إلى مصر عبر ميناء الطور البحري، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم الخميس، أن استقبال ميناء الطور لهذه الشحنة من العجول الحية يعد بمثابة بداية التشغيل الفعلي له عقب تطويره، ومن المقرر أن يجري توريد كافة شحنات العجول السودانية لمصر عبر ميناء الطور.

وأشار إلى أنه سيجري وضع هذه العجول تحت الحجر الطبي بمزرعة «مصر الخير»، بالمنطقة الصناعية بمدينة الطور، وستجري أعمال الذبح على مراحل كل مرحلة تتضمن 20 % من إجمالي أعداد العجول، وذلك داخل المجزر الآلي، ومن المقرر أن يجري نقل اللحوم عبر سيارات مجهزة بثلاجات إلى منافذ مصر الخير بكافة المحافظات المصرية، مع الاحتفاظ بنسبة المحافظة لبيعها داخل المنافذ بأسعار مخفضة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن وزير الزراعة سيشهد استقبال شحنة العجول بميناء الطور، ومن المقرر أن يقوم بجولة تفقدية لمزرعة العجول المقامة على مساحة 15 ألف فدان، والمجزر الآلي، وبعض المزارع التي توجد بمدينة الطور.

جدير بالذكر أن اعمال تطوير الميناء تضمنت رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني والمنشآت الإدارية، وشبكات البنية التحتية، واستكمال البنية التحتية للمصانع، وإنشاء رصيف بحري بطول 270 متر مربع، ومبنى إداري، ومبنى لخدمة الصيادين، و حمام عمومي، وإنشاء سور، وغرفة أمن، وغرفة محول كهرباء، وشبكة مياه وصرف صحي، وكهرباء وأعمدة إنارة، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بالميناء، ورفع كفاءة الورش، وإقامة مبنى القزق الميكانيكي، ومصنع ثلج بلاطات، وثلاجة حفظ بطاقة تخزينية تبلغ 30 طن، وإقامة منطقة للتعليب بتكلفة 195 مليون جنيه .