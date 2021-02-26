زراعة الإسكندرية ترخص 182 صوبة زراعية.. وتحذر من التقاوي المغشوشة

أعلنت مديرية زراعة الإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي صالح، وكيل الوزارة عن تسليم 182 ترخيص صوبة زراعية لإنتاج شتلات خضر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ إصدارها.

وقالت المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعة، في تصريح لها اليوم، إنه قد تم المرور والمتابعة والإشراف على بعض الصوب الزراعية بمنطقة النهضة بزمام إدارة العامرية الزراعية و بحضور مهندسي إدارة البساتين بالمديرية ممثلة في المهندس محمود ابو زيد محمود والمهندس أحمد زين العابدين ومدير جمعية طيبة المهندس ربيع عبد الفضيل.

وأكدت أن المديرية قد حذرت المزارعين من مخالفة القرار الوزاري رقم 829 لسنة 2011 بشأن بيع وتداول تقاوي أصناف غير مسجلة وغير معتمدة وبالمرور على بعض مشاتل الخضر لاتوجد شتلات طماطم منزرعة بصنف (025) غير المسجل.

وكانت مديرية الزراعة بالإسكندرية قد قامت لترخيص 192 صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضر بزمام ادارة العامرية مطلع يناير الماضي، ليصل إجمالي التراخيص حتى الآن في العام الجاري 374 صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضر مرخصة.

جدير بالذكر أن تكلفة صوبة الخضروات تبدأ من 4 إلى 20 ألف جنيه حسب الإمكانيات، حيث تختلف الإمكانيات سواء الشددات والأقواس والنوزال التي تحمل النبات داخل الصوبة، وخراطيم الرى ـ والمكينة، والغطاء سواء كان شبك او بلاستيك.

وتبلغ تكلفة الحصول على رخصة لصوبة الخضراوت 20 جنيها، فيما تستمر إدارة الخضر فى عملها لمنح المزيد من موافقات رخص الصوب الزراعية ، حيث أن 80% من انتاجها هو «أورجانيك» أى خالية من المبيدات والأسمدة لأنها محمية من كل الإصابات.