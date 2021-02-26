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«الجيزة»: قطع المياه عن «العمرانية الغربية والشرقية» 8 ساعات الأحد

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الوطن
06:46 م | الجمعة 26 فبراير 2021
قطع المياه عن منطقتي العمرانية الشرقية والغربية الأحد

قطع المياه عن منطقتي العمرانية الشرقية والغربية الأحد

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي، لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق، قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، إلى جانب سرعة إنهاء أعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع الشعب تقاطع محور ترعة الزمر بحي العمرانية.

وأشارت فمحافظة الجيزة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه سيتم قطع المياه، لمدة ٨ ساعات من العاشرة مساء الأحد المقبل، وحتى السادسة صباح الإثنين، لسرعة الانتهاء من الأعمال، وسوف تتأثر منطقتي العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحي العمرانية، بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ، وأن يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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