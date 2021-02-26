«بشرة خير».. انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 300 بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة لتسجل 300 إصابة فقط، مؤكدا أن الإصابات وصلت في مرحل الذروة إلى 1700.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن جميع الجهات وخاصة الأطقم الطبية قامت بدورها في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أنه تم عودة بعض المستشفيات إلى طبيعتها وعدم استقبالها حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أبوليمون، أن لجنة متابعة فيروس كورونا في المحافظة تجتمع بشكل دوري لمناقشة المستجدات اللازمة ومتابعة أرقام الإصابات في مستشفيات العزل، وكذلك متابعة العزل المنزلي، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال تعليمات مشددة بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد خاصة في الأماكن المغلقة .

على صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، عودة العمل بـ 3 مستشفيات عامه بالمنوفية والمستشفي التعليمي، لعملها الطبيعي بعد انكسار موجه كورونا الثانية وانخفاضها، وتحويل الحالات الجديدة للمستشفيات الأخرى بالمحافظة، والتي ستكمل العمل كمستشفيات عزل في الفترة المقبلة، وهذه المستشفيات هي مستشفي منوف العام، ومستشفي أشمون العام، ومستشفي بركة السبع، فضلا عن مستشفي شبين الكوم التعليمي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن هذه المستشفيات ستعود للعمل بشكل طبيعي ولن تقبل أية حالات إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لن يتم نقل الحالات المصابة بالمستشفى حالياً.