رئيس التحرير

محمود مسلم

«بشرة خير».. انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 300 بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
09:07 م | الجمعة 26 فبراير 2021
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة لتسجل 300 إصابة فقط، مؤكدا أن الإصابات وصلت في مرحل الذروة إلى 1700.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن جميع الجهات وخاصة الأطقم الطبية قامت بدورها في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أنه تم عودة بعض المستشفيات إلى طبيعتها وعدم استقبالها حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أبوليمون، أن لجنة متابعة فيروس كورونا في المحافظة تجتمع بشكل دوري لمناقشة المستجدات اللازمة ومتابعة أرقام الإصابات في مستشفيات العزل، وكذلك متابعة العزل المنزلي، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال تعليمات مشددة بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد خاصة في الأماكن المغلقة .

على صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، عودة العمل بـ 3 مستشفيات عامه بالمنوفية والمستشفي التعليمي، لعملها الطبيعي بعد انكسار موجه كورونا الثانية وانخفاضها، وتحويل الحالات الجديدة للمستشفيات الأخرى بالمحافظة، والتي ستكمل العمل كمستشفيات عزل في الفترة المقبلة، وهذه المستشفيات هي مستشفي منوف العام، ومستشفي أشمون العام، ومستشفي بركة السبع، فضلا عن مستشفي شبين الكوم التعليمي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن هذه المستشفيات ستعود للعمل بشكل طبيعي ولن تقبل أية حالات إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لن يتم نقل الحالات المصابة بالمستشفى حالياً.

اقرأ المزيد:

«صحة المنوفية»: الأحد.. فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ المنوفية: تطوير 5 آلاف منزل ضمن مبادرة «سكن كريم»

تشييع «مستريح المنوفية» المنتحر.. وانقسام الأهالي حول الديون

عاجل.. النيابة تصرح بدفن «مستريح المنوفية» بعد انتفاء الشبهة الجنائية

سائق ومسعف يسلمان مبلغا ماليا عثرا عليه بحوزة مصاب في المنوفية

محامي «مستريح المنوفية» بعد انتحاره: المبلغ لم يتجاوز 150 مليون جنيه

«انتحار أم قتل».. الشاهد الصامت يجيب في واقعة «مستريح المنوفية»

عاجل.. النيابة تأمر بتشريح جثمان «مستريح المنوفية»

محامي «مستريح المنوفية»: «لا توجد شبهة جنائية في انتحاره»

التحريات: «دجال المنوفية» تحرش بـ4 سيدات.. وجريمة قتل «علا» كشفته