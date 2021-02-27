حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني

يتميز مولود برج الدلو برغبته في الهروب من الزواج، وتجنب القيود في حياته المهنية والشخصية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات ينصحك باتباع الخشونة والحذر في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزلك الثاني وعليك أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.