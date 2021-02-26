وفاة موظفة بجامعة الإسكندرية إثر سقوط سقالة عليها

توفيت الكيميائية أميرة حنفي، الموظفة بجامعة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بمستشفى ناريمان، وذلك بعد 3 أشهر قابعة في تلك المستشفى نتيجة إصابتها إثر سقوط «سقالة» عليها أثناء سيرها بالحرم الجامعي.

وقال الدكتور وائل نبيل، عميد كلية طب الإسكندرية، إن الموظفة كانت تعمل بكلية الطب، إلا أنه في شهر نوفمبر الماضي قد سقطت عليها سقالة بكلية طب الأسنان وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

وأضاف نبيل لـ «الوطن»، أن الكلية قد باشرت على علاجها خلال الأشهر الماضية، حيث تم تقديم كافة سبل الدعم لها بشكل مجاني، حتى توفاها الله.

وفي ذات السياق، تقدمت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، بخالص العزاء لأسرة ضحية حادث وقوع السقالة بكلية الطب، داعيين المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، قد قام بزيارتها حينها، برفقة نائبه لشئون التعليم الدكتور هشام جابر، للاطمئنان على حالتها الصحية.

ووجه قنصوه، خلال الزيارة الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للموظفة، داخل وحدة الطوارئ بالمستشفى الأميري.

وكلف رئيس جامعة الإسكندرية الإدارة الهندسية بعمل حصر لكافة المنشآت المتهالكة بالكليات، واتخاذ إجراءات احتياطية أثناء أعمال الصيانة خلال فترة سوء الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وكانت جامعة الإسكندرية قد شهدت عمليات إنشائية عديدة خلال العام الماضي والتي كانت سببت أحدها في وقوع ذلك الحادث.