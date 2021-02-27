حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:01 ص | السبت 27 فبراير 2021
برج الحوت
مولود برج الحوت يحب أن يكون دائما موضع اهتمام من المحيطين به، كما أنهم أشخاص ودوده في التعامل مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني
القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا تخلَّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.