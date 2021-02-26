أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجابات النموذجية لنماذج الامتحانات الاسترشادية المجمعة لطلاب صفوف النقل باللغتين العربية والإنجليزية، وأكدت الوزارة ضرورة الاطلاع على إجابات النماذج حتى يعرف الطالب الإجابات الصحيحة للأسئلة.

وللاطلاع على إجابات نماذج الصف الثالث الإعدادي اضغط هنا

للاطلاع على إجابات نماذج الصف الثاني الإعدادي اضغط هنا

للاطلاع على إجابات نماذج الصف الأول الإعدادي اضغط هنا

للاطلاع على إجابات نماذج الصف السادس الابتدائي اضغط هنا

للاطلاع على إجابات نماذج الصف الخامس الابتدائي اضغط هنا

للاطلاع على إجابات نماذج الصف الرابع الابتدائي اضغط هنا

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع على طريقة الامتحانات الجديدة، موضحة أن هذه النماذج في غاية الأهمية بالنسبة للطلاب.

"التعليم" تعلن إجابات النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل

كما أتاحت الوزارة العديد من المنصات التعليمية للطلاب، حتى يمكنهم متابعتها، وفهم الطريقة الجديدة للامتحانات، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ غدا السبت فبراير الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل منصة "بنك المعرفة المصري"، ومنصة "ذاكر"، ومنصة "التعليم المصري"، ومحتوى "نجوى".

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية، وعدم خلعها في لجان الامتحانات، مشيرة إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، وسيتم منع أولياء الأمور من حضور الامتحانات تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة التنسيق الكامل مع كافة الإدارات التعليمية، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك التأكد من جاهزية اللجان للامتحانات.

وكانت مديريتا الإدارة التعليمية بمحافظتي القاهرة والجيزة، أكدتا تخصيص لجان عزل للطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشددين على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وأوضحوا أن الوزارة حرصت على توفير كافة المستلزمات اللازمة للتعقيم.