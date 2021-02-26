غدا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات وسط إجراءات احترازية

تبدأ المدارس والجامعات، غدًا، امتحانات التيرم الأول للفصل الدراسى الحالى بمختلف المراحل، وسط إجراءات احترازية مشدّدة لوقاية الطلاب من فيروس «كورونا»، ويبدأ طلاب الصف الأول الثانوى، صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى، فى مادتى اللغة العربية والأحياء، إلكترونياً وورقياً، لمن لم يتسلم التابلت، ويبدأ امتحان اللغة العربية الساعة 9 صباحاً حتى 10 ونصف، لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ امتحان الأحياء الساعة 11 ونصف، لمدة 45 دقيقة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، انتهاء الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفنى، بدءاً من اليوم حتى 11 مارس المقبل، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضى بسبب ذروة فيروس «كورونا»، موضحة أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، الذين تسلموا التابلت، فسيؤدون امتحاناتهم إلكترونياً، وفى حالة سقوط الشبكة الإلكترونية، سنُعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب، موضحة أنه سيتم عقد امتحانات ورقية بالمدارس أيضاً لمن لم يتسلم التابلت. ونبّهت الوزارة على جميع الطلاب‏ ‏بضرورة تسلم أكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدّم للامتحانات، وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، منوّهة بأن طلاب الثانوى العام «الأول والثانى» لن تعقد لهم امتحانات مجمّعة، ولكن امتحان منفصلة للمواد الدراسية.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رداً على أحد أسئلة أولياء الأمور، عن اصطحاب الكتب الخارجية أثناء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، فى اللجان بالمدارس إلكترونياً، قائلاً: «مسموح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، اصطحاب كتاب الوزارة الأصلى، أو صورة منه، ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به (وليس ملاحظات أخرى)» وقال «شوقى»، عبر صفحته الشخصية، إنه غير مسموح باصطحاب كتب خارجية أو ملازم، وقال إنه سيُسمح لطلاب المرحلة الثانوية فى الامتحانات الإلكترونية، باستخدام خاصية تقسيم الشاشة.

وأضاف، فى منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن استخدام تلك الخاصية سيكون للاطلاع على الكتب الـpdf والمصادر المتاحة، موضّحاً أن الامتحان open book.

ونصحت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، قبل عقد الامتحانات، بشحن بطارية التابلت 100%، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، وغسل اليدين بالماء والصابون، قبل الذهاب إلى الامتحانات، وعدم استعمال أدوات الامتحانات للغير، مع مراعاة تنفيذ التدابير اللازمة لكل لجنة امتحانية على حدة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة أنهت جميع استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفنى، وسط تنفيذ إجراءات مشدّدة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، داخل اللجان الامتحانية، مشيراً إلى أن جميع اللجان تم تعقيمها، منوهاً بأن الوزارة تعمل على إنجاح العام الدراسى الحالى، للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأضاف «حجازى» لـ«الوطن» أن غرفة عمليات الوزارة ستتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، مع المديريات التعليمية بالمحافظات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، لافتاً إلى أن جميع أدوات التعقيم والتطهير موجودة باللجان الامتحانية، مشدّداً على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه.

وتبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021، وذلك وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشدّدة.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات ستُعقد وفقاً لما تمت دراسته خلال الفصل الدراسى الأول، وفى قدرات الطالب المتوسط، وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الامتحانات ستنطلق اليوم بعدد من كليات الجامعة المختلفة حضورياً، لافتاً إلى أنه جرى التشديد على تطبيق أقصى الدرجات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وأن الامتحانات ستكون على ما تمت دراسته خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى، منوهاً بأنها ستكون وفقاً لقدرات الطالب المتوسط. وأضاف رئيس جامعة حلوان أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبى الجامعة، وأنه سيتم توزيع كمامات مجاناً للطلاب خلال أيام الامتحانات، فى إطار الإجراءات الاحترازية، مع تطبيق التباعد الاجتماعى فى لجان الامتحانات وتخصيص مسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب وطالب خلال الامتحانات.

وأكد الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المؤجلة للعام الجامعى 2020-2021، اليوم، على أن تنتظم الدراسة بفروع الجامعة المنتشرة بمحافظات الجمهورية عقب الانتهاء مباشرة من الامتحانات المؤجّلة. وأضاف أنه حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة لطلاب الجامعة، فإنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من «كورونا»، من توفير كواشف حرارية ومطهرات للتأكد من سلامة جميع المشاركين قبل دخول لجان الامتحانات، إضافة إلى توفير قاعات مجهّزة لإجراء الامتحانات إلكترونياً مع تحقيق التباعد الاجتماعى الآمن؛ والمتابعة المباشرة لسير الامتحانات مع توفير لجان طوارئ للتعامل الفورى مع أى مشكلة وحلها.

ومن جهة أخرى، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قراراً بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة دمياط، عقب تلقى تقرير مقدم من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات، التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية، دون ترخيص بمحافظة دمياط.

كما قامت اللجنة بمداهمة المنشأة المسمّاة (أكاديمية حورس) الكائن مقرها فى (الحى الثالث المجاورة 18 قطعة بدمياط الجديدة)؛ وتعمل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتمنح شهادات غير معتمدة، وأصدر الوزير قراراً بغلق المنشأتين المذكورتين، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.