إصابة طفلة بطلق خرطوش على يد خالها أثناء حفل زفاف

استقبلت مستشفى قويسنا المركزي، بمحافظة المنوفية، طفلة مصابة بنزيف في المخ إثر إصابتها بطلق خرطوش، وجرى تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بعد إجراء الإسعافات الأولية، لتلقي العلاج اللازم نظرا لحالتها الخطيرة وصعوبة التعامل معها في المستشفيات المركزية.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوصول طفلة تدعي «ج.م» 7 سنوات، إلى مستشفى قويسنا، مصابة بطلق خرطوش أصيبت على إثرها ذلك بنزيف في المخ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبسؤال أفراد الأسرة، أكدوا أنها أصيبت بطلق خرطوش أثناء احتفال خالها بزفاف شقيقته، وأثناء إطلاق الأعيرة النارية فرحا بحفل الزفاف، خرجت طلقة طائشة وأصابت الطفلة بجروج خطيرة، ثم قاموا بنقلها إلى المستشفي لتلقي العلاج لمحاولة إنقاذها.

على الفور، تمكنت وحدة مباحث قويسنا من إلقاء القبض على خال الطفلة ويدعى «ع.ع» 30 سنة، وبمواجهته أكد أنه لم يقصد إصابة الطفلة وأن الطلقة خرجت طائشة فأصابتها.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وتم ضبط السلاح المستخدم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.