عاجل.. إجراء تحليل مخدرات لنجل شقيق رجل أعمال شهير قتل طفلا بسيارته

قررت نيابة قصر النيل عرض نجل شقيق رجل أعمال شهير على الطب الشرعي لأخذ عينة وتحليل الكشف عن المخدرات بسبب قتله طفلا بسيارته في دائرة القسم، كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بعد عرضه على الطب الشرعي.

وتلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم سيارة نجل شقيق رجل أعمال شهير بسيارة أخرى، وأسفر الحادث عن وفاة طفل.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وقررت إخلاء سبيل نجل شقيق رجل الأعمال الشهير بعد عرضه على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات.

وقال مصدر أمني إن نجل شقيق رجل الأعمال الشهير جرى التحفظ عليه في قسم شرطة قصر النيل لحين عرضه صباح الغد على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات بناءً على قرار النيابة العامة، مضيفًا أنه سوف يتم إخلاء سبيله فور عودته من مصلحة الطب الشرعي.