تامر مرسي يطرح بوستر مسلسل «موسى» لمحمد رمضان

طرح المنتج تامر مرسي، بوستر مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد «موسى»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم، عبر قنوات المتحدة.

علق «مرسي» على البوستر الذى نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «رمضان 2021 إن شاء الله».

وتدور أحداث المسلسل حول «موسى» الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وقال محمد رمضان لـ«الوطن»، إن أحداث مسلسل موسى جزء من الحقيقة، لكنها كانت قبل سنوات عديدة من أحداث قضية عزت حنفي التى شغلت الرأي العام منذ ما يقرب من 20 عامًا.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان و سمية الخشاب، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ورياض الخولى، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.