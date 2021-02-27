اليوم.. بدء امتحانات النقل وسط إجراءات احترازية مشددة

تبدأ صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، حيث تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا وورقيا بالمدارس، بمادتي اللغة العربية والأحياء، وسط مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية والتجهيزات، لعقد الامتحانات، من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها، وتوفير ادوات التعقيم داخل اللجان، علاوة على تطهير دورات المياه، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم توفير أجهزة حرارية باللجان الامتحانية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، مطالبة أولياء الأمور بعدم التواجد في محيط اللجان الامتحانية، لمنع الزحام، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية المختلفة ستعقد بداية من 27 فبراير وحتى 11 مارس المقبل، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تم تعقيمها وتطهيرها، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بعدوى كورونا، موضحا أن الوزارة شددت على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة أثناء عقد الامتحانات لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب في الفصول، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنّه يمكن تسكين 14 طالبا وملاحظين بكل لجنة امتحانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أنّ هناك إجراءات مشددة سيتم تنفيذها قبل السماح للطلاب بدخول الامتحانات، بينها قياس حرارة الطلاب، وإلزام الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخول اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى توفير أدوات التعقيم بكل لجنة، لمحاصرة فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذكرت أنّ الطالب المتخوف من أداء امتحانات الدور الأول بسبب فيروس كورونا، عليه أن يقدم اعتذارا كتابيا بذلك للمدرسة التابع لها، ويتم امتحانه في الدور الثاني بنفس الدرجات، مشيرة إلى أنّها وضعت إمكانياتها المتاحة لعقد الامتحانات لتقييم الطلاب، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، مؤكدة أنّ فكرة إلغاء الامتحانات لم تعرض ولم نفكر بها على الإطلاق.