آسر ياسين: تزوجت في عمر الـ31 بعد إعجاب لمدة عامين

قال الفنان آسر ياسين، إنه تزوج في سن الـ31، ولم يشعر أبدا بالعجلة تجاه ذلك في حياته: «دلوقتي فيه استسهال في الانفصال، وده ممكن يكون سببه أن الزوجين غير ناضجين».

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أن الزواج بالنسبة له، يعتبر طريقا يجب للشخص الاستعداد له جيدا قبل البدء في خوضه: «أنا اتجوزت علشان بحب، ودي الشريكة اللي عايزها تكمل معايا باقي حياتي، وأنا اللي فكرت الأول في الزواج بعد وجود انجذاب بيني وبينها مدة سنتين».

وأوضح «آسر» أنه بعد عامين من معرفتها كُسرت قدمه وزارته وعددا من أصدقائه في المنزل حينها، ومكث في الجبيرة 4 أشهر: «هي جت زارتني، ووقت الكسر كان فترة كويسة أني أعيد حسباتي، وبعديا كنا رايحين مسرحية في وسط البلد وعدت عليا وصاحبتها كانوا بيتكلموا ألماني وكنت حاسس أن الكلام كان عليا».

وأكد أن فترة الخطبة لم تتجاوز مدة العام، ويرى بأن زواجه ساعده كثيرا على أن يكون أكثر رصانة ونضجا في أحلامه وخيالاته: «هي معاها باص وورد موبايلي، وأنا معايا باص وورد موبايلها لأنها مش بتفهم في الموبايلات وأنا اللي بلحقها».

وتابع: «صورتي مع أبنائي في مهرجان الجونة كانت صورة إيجابية جدا، وكنت بعملها من غير أي نوع من المنظرة أو التباهي».