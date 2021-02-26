عفاف حمدي عن نجلها المطرب: ماكانشي عايز يحس أنه اتعرف بفضل أبوه وأمه

أكدت الفنانة القديرة عفاف حمدي، أنه لم يكن هناك أي نية أو تعمد لإخفاء أنها والدة الموزع والمطرب نادر حمدي، هو فقط كان يفضل ألا يقال إنه نجح في مجال عمله بفضل أن والدته ممثلة أو والده المطرب أحمد حمدي، قائلة: «طول عمره ماكانشي عايز يحس إنه اشتغل أو الناس عرفته عشان باباه أو مامته».

وأضافت «حمدي»، خلال لقائها مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه بعد ذلك وبعد صور فرح نجلها بالأخص مؤخرًا، بدأ يعرف الكثيرون أنها والدته.

بدأت علاقي بالفن منذ الصغر

وأوضحت أن زوجها المطرب أحمد حمدي لم يكن يحمل هذا الاسم، بل كان هذا اسما فنيا اختير له مع بدايه احترافه للغناء، وحين أقدم نادر على العمل بنفس المجال، اختار أن يكمل بنفس اسم شهرة والده الفنية، مشيرة إلى أنها بدأت علاقتها بالفن منذ سن صغيرة حينما درست الموسيقى بأحد المدارس، ثم التحقت بعدها بمعهد الفنون المسرحية.

وألمحت إلى أن أسرتها لا تتوقف على نادر فقط، فلديها أيضا 3 بنات وهن «غادة ودينا ومريم»، كاشفة أنها تعرفت على زوجها المطرب أحمد حمدي خلال أوبريت «شهرزاد».

حفل زفاف نادر حمدي

وكان قد أقام المطرب والموزع نادر حمدي، حفل زفافه، الذي حضره الكثير من نجوم الوسط الفني والرياضي في مصر، ولكن أكثر ما لفت الانتباه وقتها بالحفل، هو اكتشاف الكثير من الجماهير أن الفنانة القديرة عفاف حمدي، هي والدة الموزع الشهير وعضو فريق «واما» الغنائي.