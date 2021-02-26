معلمون يطورون مدرستهم على نففتهم: بيتنا الثاني

استغلت إدارة مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسى بالغردقة فترة الإجازة الاستثنائية للطلاب بسبب فيروس كورونا وحرصت مديرة المدرسة بمساعدة المدرسين والإداريين على تطوير المدرسة وطلاء الفصول وصيانة المقاعد والأبواب والشبابيك وتركيب إنترلوك وأعمال التشجير وصيانة الحمامات وذلك استعداداً لامتحانات التيرم الأول وبدء التجهيز للتيرم الثانى. شكلت سماح وجيه، مديرة المدرسة، فريق عمل من المدرسين والإداريين المتطوعين، منهم من قام بأعمال السباكة ومنهم الكهربائى وأحدهم قام بتركيب إنترلوك وآخرون بأعمال التشجير والدهانات وطلاء الفصول وتجديدها والقيام بأعمال النظافة والتطهير بصيانة صنابير وخزانات المياه بعد تنظيفها وتطهيرها، حفاظاً على صحة الطلاب وبتكاليف على نففتهم الخاصة لشدة حبهم للمدرسة.

قالت سماح وجيه، مديرة المدرسة، إن مدرسين وإداريين بالمدرسة شاركوا معها فى تركيب إنترلوك وتشجير المدرسة وطلاء الفصول ونظافة جميع أرجاء المدرسة ولم يكتفوا بمجهودهم بل شاركوا بالتكاليف أيضاً: «أجمل إحساس إن ربنا يكرمك بحاجة بتحبها وبتبذل فيها كل جهدك وتشعر إن فعلاً ربنا بيعوضك عن كل التعب، إحنا بنحب المدرسة زيها زى بيتنا وبنحب تكون دائماً فى أفضل وضع وحرصنا على نظافتها وتطهيرها لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات التيرم». وأضافت أن فريق العمل من المدرسين والإداريين المتطوعين شارك فى تنفيذ حملة نظافة شاملة طالت الفصول الدراسية التى سوف تجرى فيها امتحانات الفصل الدراسى الأول، وأيضاً الفناء الخارجى للمدرسة والطرقات والمداخل الرئيسية، مؤكدة أنهم كانوا يشتغلون صباحاً وأحياناً يأتون مساء لاستكمال أعمال الصيانة، وأن الجميع يعمل بحب فى المدرسة كأنهم أسرة واحدة. وأكدت سماح أنه تم تجهيز المدرسة بالكامل لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى من حيث النظافة والإجراءات الاحترازية.