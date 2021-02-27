ضبط لحوم منتهية الصلاحية وإغلاق منشآت صناعية بالهرم وإمبابة والوراق

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة خلال الحملات التي شنتها على مستوي الأحياء والمراكز والمدن خلال أسبوع، من ضبط 12 طن مصنعات دواجن وكبدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالحوامدية والوراق وإمبابة والهرم، إضافة إلى ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة، ومخزن منظفات غير مرخص بأبو النمرس، وغلق وتشميع 255 منشأة صناعية ومخازن ومصانع وورش داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية.

غلق وتشميع ورش داخل الكتل السكنية

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 ورش سمكرة ومخازن، بالإضافة إلى غلق 37 مخزن مواد غذائية، وتشميع 8 حالات لمصنع لألعاب الاطفال، و22 منشأة، و2 حالة، من بينهم مخزن للمواد البترولية داخل كتله سكنية، وغلق 6 منشآت صناعية.

ضبط مخزن منظفات بأبو النمرس

وتم ضبط مخزن منظفات بعد الطريق الدائري، باتجاه كوبري عثمان بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس، الذي يحتوي على العديد من أطنان المنظفات الخام والمعبأة بكميات كبيرة، التي قد تنذر بكارثة كبيرة.

ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن فاسدة بالحوامدية والوراق

وتمكّنت المحافظة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 9 أطنان مصنعات دواجن متنوعة، ما بين شيش وبانيه وشاورمة دواجن وكبدة ولحوم مجمدة وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات تابعة لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم، قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بمناطق الحوامدية والوراق.

ضبط لحوم مفرومة غير صالحة في إمبابة والهرم

وتمكّنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، من ضبط 3 أطنان لحوم مفرومة ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بمناطق أمبابة والهرم.

ضبط مصنع نفايات خطرة

وتمكنت محافظة الجيزة، من ضبط مصنع بدون ترخيص لجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي، وإعادة تدويرها مرة أخرى بالمخالفة لقانون البيئة بغرض طرحها مرة أخري بالأسواق وبيعها للمواطنين مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين بأبو النمرس.