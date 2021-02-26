«تعليم الغربية»: جاهزون لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. غداً

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن كافة مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب غدا، السبت، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإنه تم توفير كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف في تصريح لـ «الوطن» أن هناك تعليمات مشددة على كافة الإدارات التعليمية ال 10 على مستوى المحافظة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أنه لن يسمح بدخول أي طالب اللجنة بدون ارتداء الكمامة، واستخدام المطهرات الشخصية، والالتزام بضوابط الامتحان والإجراءات الوقائية والاحترازية.

ومن المقرر أن تجرى غدا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى مدارس المحافظة في مختلف الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الصحة بالغربية من أجل توفير طبيب بكل لجنة، وهناك توجيهات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتعقيم اللجان الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية العشر، والتأكيد على التطهير والتعقيم يوميا قبل بدء اللجنة وبعد خروج الطلاب، واستخدام كاشف الحرارة الموجود بجميع المدارس، والتأكيد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية باستمرار، والمرور على جميع اللجان، والتأكد من سلامة الطلاب.

وأوضح أن عدد الطلاب لا يزيد في اللجنة الواحدة على 14 طالباً أثناء عقد الامتحانات، مؤكداً على استغلال جميع الفراغات داخل المدارس، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، ولجان أخرى فرعية في كل إدارة تعليمية، بهدف تلقي شكاوي الطلاب والعمل على حلها بشكل فوري.