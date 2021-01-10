وكيل «تعليم الغربية» يكرم 32 مدربا بمنصة «أدمودو» بمنحهم شهادات تقدير

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، مدربي منصة «أدمودو» بالتعليم الفني لكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في إطار تكريم المتميزين المشاركين في تطوير العملية التعليمية.

وباشر المدربون تدريب معلمي التعليم الفني في التفاعل من خلال المنصة الالكترونية «أدمودو»، وذلك خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020، ونظرا للظروف الاستثنائية والإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما سلم وكيل الوزارة 32 شهادة تقدير لكل من: وليد المنشليني، مسؤول التدريب والجودة بالتعليم الفني، وبهية الخواجة، مسؤول منصة أدمودو، وذلك نيابة عن جميع المدربين، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

من ناحيه أخرى، كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عماد سعد توفيق الشلبي، معلم خبير بإدارة كفر الزيات التعليمية، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تطبيق التعليم عن بعد لطلاب المدارس من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الإعدادي، وكذلك الصفوف الثانوية، والتيسير على الطلاب في متابعة قناتي «مدرستنا 1» و«مدرستنا 2»، ونشر الجداول الدراسية للطلاب ومواعيد إذاعتها يوميا.

من ناحيته، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع الطلاب يؤدون اختباراتهم العملية في جو مناسب يسوده النظام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم التشديد على جميع مديري الإدارات التعليمية بمراعاة التباعد الاجتماعي والاهتمام بارتداء الكمامة لكلا من الطلاب والعاملين داخل المدارس أثناء عقد الاختبارات، والاهتمام بالتطهير والتعقيم قبل وبعد إجراء الامتحان، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين.

ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، قام اليوم طلاب المدارس الثانوية بأداء الاختبارات العملية التي لا تضاف للمجموع، وفقا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، كما استمر أيضا طلاب المرحلة الإعدادية في أداء الاختبارات العملية بمدارسهم.