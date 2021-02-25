غلق 2875 منشأة خالف أصحابها الإجراءات الوقائية في الغربية 

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة للمنشآت، من خلال شن حملات موسعة أسفرت عن غلق 619 محلا، و190 مطعم، و365 مقهى، و363 ورشة و 1058 منشأة أخرى، فضلا عن فض 280 سوقا، بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد 2875 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق.

وأشار المحافظ في تصريح له الوم، إنه تم غلق وتشميع عدد 1313 مركزاً للدروس الخصوصية حتى يوم 24 فبراير الجاري، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

في وقت سابق، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك تعليمات لكافة رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية، في إطار الحرص على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن مدينة المحلة الكبرى شنت حملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 8 مراكز دروس خصوصية، كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإغلاق عدد 4 مراكز للدروس الخصوصية، بينما قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بغلق 3 مراكز، كما تم غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة بسيون.