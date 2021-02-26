«صحيت لقيت سمير غانم جمبي».. حكايات نادر حمدى مع مسلسل «كابتن جودة»

أكد المطرب والموزع نادر حمدي، عضو فريق «واما» الغنائي، أنه عاش الكثير من الوقائع الطريفة حين كان طفلا، بسبب طبيعة عمل والداته الفنانة القديرة عفاف حمدي كممثلة.

وحكى «حمدي» خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إحدى تلك الوقائع التي حدثت له مع مسلسل «كابتن جودة»، موضحًا أنه حين كان طفلا، ذهب في إحدى المرات مع والده في سيارته، لاصطحاب والداته من موقع التصوير الذي تعمل به، حين كانت تصور حينها هذا المسلسل الذي يقوم بطولتة النجم الكوميدي سمير غانم.

فرحة العالم لما صحيت لقيت سمير غانم جمبي

وواصل المطرب والموزع: «كان بابا رايح ياخد ماما من التصوير وبعدين هيروح، ففضلت في العربية شوية لغاية ما تخلص فنمت، ولما مشيت العربية صحيت لقيت بابا بيسوق وماما جمبه، وقاعد جمبي سمير غانم».

وتابع: «صحيت طبعا كانت فرحة العالم بالنسبة لي، لأن سمير غانم وقتها كان عامل شخصية «فطوطة» في الفوازير وكلنا بنحبها».

عياط وصدمة لما لقيت ماما بيقتلوها في التليفزيون

وأشار إلى أن الواقعة الثانية مع هذا العمل، كانت حين يشاهد إحدى حلقات المسلسل، ليتفاجئ بمشهد تقتل فيه والداته، قائلا: «فأنا طفل صغير وبتفرج على ماما في التلفزيون لقيتهم بيقتلوها، وهي مكانتيش في اليوم ده في البيت، وطبعا دخلت في صريخ وعياط»، لافتا إلى أنه تعرض لصدمة كبيرة حينها ولم يستجيب لكل من حاول أن يهدأه حتى عادت والداته وشاهدها أمامه من جديد.

وكان قد أقام المطرب والموزع نادر حمدي، حفل زفافه مؤخرًا، الذي حضره الكثير من نجوم الوسط الفني والرياضي في مصر، ولكن أكثر ما لفت الانتباه وقتها بالحفل، هو اكتشاف الكثير من الجماهير أن الفنانة القديرة عفاف حمدي، هي والداة الموزع الشهير وعضو فريق «واما» الغنائي.