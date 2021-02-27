مصرع شابين بالمحلة بسبب جرعة مخدرات وطعام فاسد

سجلت اليوم، مدينة المحلة الكبرى، وفاة شابين، أحدهما بتسمم غذائي نتيجة طعام فاسد، والثاني تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة.

البداية، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول المحلة بورد بلاغ من مستشفى المحلة العام باستقبال شاب يدعي «احمد. س» جثة هامدة ولايوجد به علامات ظاهرية، وتبين من التحريات أن المتوفى مقيم بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة، وأن وفاته حدثت نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وبالعرض على النيابة، قررت نقله إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفيما يتعلق بالواقعة الثانية، تلقى مأمور قسم ثان المحلة، إشارة من مستشفى المحلة العام، بوصول ممدوح. ع «20 سنة» ومقيم بقرية الشتشاوي بدائرة القسم، مصاباً بحالة إعياء شديد وقىء، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال أسرته أن المتوفى شعر بحالة إعياء عقب تناوله طعام منزلي فاسد وجرى نقله إلى المستشفى، حيث توفي عقب وصوله.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق التي أمرت بنقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابسات حدوثها، ووجود شبهة جنائية من عدمه.