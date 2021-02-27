أسر ياسين: شوفت أم كلثوم في الفنجان.. وبسمع مزيكا في الحمام

قال الفنان أسر ياسين، إنه وفي بعض الأحيان يسافر منفردا بعيدا عن عائلته حتى يتثني له العودة بكامل رونقه مرة أخرى ويستطيع أن يؤدى عمله بجدية: «المشكلة أني بكون مستني حد يرجعني».

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع على فضائية «DMC»، أنه وزوجته صديقان وهناك اتصال مفتوح بينهما، ما جعل العلاقة فيما بينهما صحية وبشكل كبير: «دايما الراجل هو طفل صغير وبيحب يعمل اللي كان بيعمله وهو صغير، والرجالة اللي هوايتهم الستات دي مش حاجة وحشه لو مش متجوز، لكن لو متجوز لا، والسمعة بتكون سابقه الشخص».

وأوضح أن أسوأ ما في الزواج هو اسمه أو اللقب الذي تم إطلاقه عليه بأنه «مشروع فاشل»: «لو شايف فيه حاجة وحشه هبقي فيه ليه، ولو الشخص لم يتقيد أو يلتزم عمره ما هيعمل عيلة أو يكون عنده عيال».

وأكد أنه أحيانا يقوم بقراءة الفنجان، ولكنه لا يشعر بأن ذلك الأمر الذي يظهر في الفنجان قد يحدث في الحقيقة: «في إحدى المرات شوفت كوكب الشرق أم كلثوم في الفنجان، واستعنت بصورتها في إخراجي لأحد الأعمال الخاصة بفرقة وسط البلد».

وأشار إلى أنه يرى نفسه في بعض الأحيان شخصا مترددا ببعض القرارات، كما أنه ينزعج من الأماكن المغلقة: «بمل بسرعة وعمري ما تخيلت نفسي شغال في شركة وارتبط بمواعيد».

وتابع: «أنا بحب المزيكا بشكل غير طبيعي في العربية أو في الحمام أو وأنا قاعد مع أصحابي، وكان نفسي أكون بعرف أتعلم مزيكا، وفي سيرتي الخاصة أذكر الكثير من الأشخاص اللي أثروا عليا في حياتي، وأنا راضي على نفسي بنسبة كبيرة».

واختتم: «الحاضر ما هو إلا شمعة مضيئة بين ظلامين، فإن لم يكن معي الحاضر فلن يكون معي المستقبل»، واختار اسما للسيرته «الآن».