نادر حمدي عن خناقة شيكابالا وأحمد فهمي في فرحه: أطيب اتنين على الأرض

أكد المطرب والموزع نادر حمدي، عضو فريق «واما» الغنائي، أنه يرى أن المشاجرة الكلامية التي وقعت بين نجم نادي الزمالك محمود عبدالزراق شيكابالا، والنجم والممثل أحمد فهمي، مشاجرة عادية من الممكن أن تحدث بين أي صديقين.

وقال «حمدي»، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «خناقة شيكابالا وأحمد فهمي، زي خناقة بين اتنين صحاب، فهياخدوا وقت ويتصالحوا لأنهم أصلا صحاب، وهما أطيب اتنين على الأرض».

وكانت وقعت مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد فهمي، حين كان الاثنان بحفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي والمنتجة سارة حسني، حيث حاول حينها أحد أبطال فيلم «الحرب العالمية التالتة»، معاتبة قائد فريق الزمالك على ما بدر منه بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة السوبر المصري بالإمارات، والاعتذار له على ما كتبه عنه على حسابه على «إنستجرام»، تعبيرا عن غضبه مما قام اللاعب بعد المباراة، لكن تطور الأمر بين الاثنين حتى وصلا إلى تبادل السباب.

فيما كشف «حمدي» عن أنه لم يكن ينتوي من الأساس أن يقيم حفل زفاف، وكانت تشاركه نفس الرغبة زوجته المنتجة سارة حسني، ولكن بعد تشجيع من نجم الطرب محمد حماقي، أقاما حفل زفاف لهما، حضره الكثير من نجوم الوسط الفني والغنائي والرياضي في مصر.

كما أوضح أنه لم يكن يعلم اي شيء عن ترتيبات فرحه أو تفاصيل المكان المفتوح الذي تم به، لا هو ولا زوجته، لافتا إلى أن صديقه حمدي بدر، هو من تكفل بجميع تلك الترتيبات.