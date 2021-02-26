عفاف حمدي: «موهبة نادر حمدي ظهرت وهو طفل عنده شهرين»

كشفت الفنانة القديرة عفاف حمدي، والدة المطرب والموزع نادر حمدي، أنها لاحظت موهبة نجلها هى وزوجها المطرب الراحل أحمد حمدي، منذ أن كان طفل في عمر الشهرين فقط، مؤكدة أنه كان يتفاعل مع الموسيقى التي يسمعها في هذا السن الصغير، ولهذا بدأت في اختبار موهبته، كلما كان يتقدم بالسن.

وأضافت «حمدي»، خلال لقائها مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، لهذا كان يحرصان أيضا على اصطحابه معهما بعروضهم المسرحية.

شريط فيديو يوثق «سبوع» نادر حمدي

من جانبه، أوضح المطرب والموزع نادر حمدي، عضو فريق «واما» الغنائي، أنه يرغب في الكشف عن كل أشرطة الفيديو الخاصة بأعمال والداه ووالداته، مشيرا إلى أن والده كان يحرص أيضا على تصوير كل أحداث حيات نجله منذ ولادته، لدرجة أنه صور حفل «سبوعه» ولديه شريط فيديو يوثق هذا الحدث.

يذهب إلى عروضهم المسرحية منذ أن كان طفلا

وأشار «حمدي»، إلى أنه كان يذهب مع والدايه عروضهم المسرحية، وكان ينتظر أن ينتهي العرض حتى يجري عليهما ويقوم باحتضانهما، مؤكدا أنه لم يتعمد من قبل أن يخفي على الناس بأن والداته الفنانة القديرة عفاف حمدي، والداه المطرب الراحل أحمد حمدي.

يذكر أن المطرب والموزع نادر حمدي، كان قد أقام حفل زفافه مؤخرا، وحضره نجوم الوسط الفني والرياضي في مصر، ولكن ما لفت الانتباه وقتها بالحفل، هو اكتشاف الجماهير أن الفنانة القديرة عفاف حمدي، هى والداة الموزع الشهير وعضو فريق «واما» الغنائي.