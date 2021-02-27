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مصرع عامل تحت عجلات قطار في المنوفية: «مزقه أشلاء»

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إبراهيم الديهي
01:59 ص | السبت 27 فبراير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استقبلت مستشفي قويسنا العام بمحافظة المنوفية، جثة عامل يدعي "ب.ف" لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان ابنهس بمركز قويسنا، حيث لقي مصرعه على الفور بعد أن مزقة القطار إلى أشلاء، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا إلى مكان الحادث، وتم استدعاء الإسعاف لنقل الجثة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، بدهس قطار، لعامل يدعي "ب.ف" 42 سنة، بالقرب من مزلقان قرية ابنهس بدائرة المركز وتمزيقه إلى أشلاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر أمنية، أن العامل كان يمر من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وصدمة قطار فوارغ، وتم إستدعاء الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار تصريح الدفن للمتوفي.

 

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