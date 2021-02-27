العناني: عودة السياحة خلال خريف عام 2022.. والمؤشرات لدينا تصاعدية

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة أنه أجرى جولة بعدد من المحافظات مع وزير الطيران وزارو الغردقة ومرسى علم والأقصر وسوهاج وسيزوروا الأقصر لتقييم الموقف السياحي واجراء مقابلات مع أعضاء مجلس النواب والعاملين في القطاع السياحي والأسري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنهم افتتحوا في سوهاج تطوير لموقعين أثريين بتكلفة 15 مليون جنيه «الشيخ حمد ومجموعة مقابر الحواويش»، لافتًا أن التطوير شمل انشاء مقرات لشرطة السياحة ومعدات تأمين وكاميرات بالتعاون مع البنك الدولي مؤكدًا على أن سوهاج محافظة غنية حيث يبدأ التاريخ المصري من سوهاج وبها أثار الأسرة الاولى المصرية وفيها آثار فرعونية ومسيحية وإسلامية وغيرها.

وأوضح العناني أن مصر ترصد أعداد السياح بدقة طبقًا للجنسيات المختلفة التي تصل للمطار لافتًا أن الموسم السياحي بدأ في يناير وفبراير 2020 بمتوسط أعداد سياح كبيرة جدا تصل لـ950 ألف سائح شهريًا ثم تم تعليق الطيران في منتصف مارس لافتًا إلى أن متوسط السياحة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وصل لـ270 ألف سائح.

ولفت العناني إلى أن منحنى السياحة في مصر تصاعدي وتزيد اعداد السياح كل شهر بعكس الدول التي فتحت السياحة وأغلقت مرة أخرى مشيرًا أن الإحصائيات الدولية تتوقع عودة السياحة كما كانت في 2019 بحلول خريف عام 2024 مشيرًا لوجود تفائل بالمقصد السياحي المصري لوجود بحر وشواطئ وأماكن مفتوحة.

وتوقع العناني عودة أرقام معقولة في السياحة بحلول خريف عام 2022 عند انتهاء الجائحة وانتشار الأمصال واللقاحات في جميع دول العالم مشددًا على أننا في مصر «مش ساكتين» وأنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ومتحف العاصمة بالاضافة إلى افتتاح 3 فنادق كبيرة مشددًا على أن مصر تجهز بنية تحتية للسياحة والأثار.