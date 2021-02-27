تفاصيل الحالة الصحية للشيخ محمد حسان بعد شائعة وفاته

كشفت مصادر مقربة من أسرة الشيخ محمد حسان، تفاصيل تطورات حالته الصحية بعد تداول شائعة وفاته خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الشائعة التي سارعت الصفحة الرسمية للشيخ بنفيها قبل قليل.

وقالت المصادر المقربة من أسرة محمد حسان لـ «الوطن» إنه في حالة مستقرة بعد إجراء جراحة عاجلة في الكلى والمسالك البولية قبل 3 أيام، وأنه شعر بمضاعفات، وبناء عليها حدد الفريق الطبي المعالج مجموعة من التوصيات والتعليمات الطبية، ويلتزم بها محمد حسان حاليا.

وأكدت الأسرة أنه في راحة تامة، ويحافظ على العلاج بتوقيتاته المحددة، وان حالته استقرت بشكل كبير. وأوضحت المصادر أن الأسرة شعرت بحزن بالغ بعد تداول شائعة وفاته، وناشدت الجميع بتحري الدقة، لأن مثل هذه الأخبار الكاذبة قد تؤثر بالسلب على الجميع.