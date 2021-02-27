بعد قليل.. الجامعات تستقبل الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول

تستقبل الجامعات الحكومية والخاصة، بعد قليل، طلاب الكليات المختلفة وذلك لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكدت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، استعدادتها التامة لتنفيذ الامتحانات، وفقا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات، موضحة أنها اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة على التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الجلوس داخل لجان الامتحانات، وكذلك الدخول من وإلى لجان الامتحانات والجامعة.

وفي جامعة عين شمس، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بالجامعة بكافة الكليات والجاهزية التامة لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتبارا من اليوم، مشددا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وكذلك مكافحة العدوى وعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات للتصدي والوقاية من كورونا.

الجامعات: التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة في الامتحانات

وأوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه جرى تكثيف تواجد الأطقم الطبية داخل الأماكن المخصصة للامتحانات، ورفع حالات استعداد المستشفيات الجامعية كافة، لمجابهة أي حالة تستدعي التدخل خلال الامتحانات.

وفي جامعة حلوان، أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنه تم التشديد على تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منوها إلى أن الجامعة في تنسيق تام مع المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة أي مستجدات تتعلق بالامتحانات.

وكشف الدكتور يحي بهي الدين، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء انعقاد فترة الامتحانات للفصل الدراسي الأول، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية والخاصة.