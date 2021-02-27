وكيل صحة أسوان: الوضع الطبي لحالات كورونا مطمئن

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوضع الطبي لحالات كورونا، سواء في مستشفيات العزل أو حتى العزل المنزلي مطمئن، وبالرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، لكن هناك متابعة مستمرة لكل ما يحتاجه المرضى من علاج وأدوات لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتردد أن أسوان في خطر، حيث يتم توفير الأكسجين بكميات كبيرة في مستشفيات العزل الـ11 بمراكز محافظة أسوان الـ5، وهي: أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، حيث يوجد مولدات أكسجين بالإضافة لتوفير عدد كبير من أسطوانات الأكسجين.

وتابع حنفي، أن هناك فرق كثيرة تنفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا، ويتم متابعة بيانات المرضى وتوفير ما يستلزم لعلاجهم، والأمر لا يقتصر فقط على الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسوان، لكن هناك العشرات من المجتمع المدني متطوعون بالمجان لمساعدة مرضى الالكورونا في العزل المنزلي، الذين يتابعون مع أطباء المديرية كل كبيرة وصغيرة للمرضى.

على جانب متصل، نفى الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، ما تردد من شائعات حول إغلاق قرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير الطب الوقائى بأسوان في تصريحاته الصحفية، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في القرية لا يتخطى أصابع اليدين منذ بداية شهر يناير 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أن خوف بعض المواطنين من انتشار الإصابة هو ما دفعهم إلى اتخاذ الحيطة والإجراءات المطلوبة لمنع تفشى المرض، وإعلان أهالي قرية أدندان بمركز نصر النوبة محافظة أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة الطوارئ بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقرروا عزل سكان المكان واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.

وكانت محافظة أسوان شهدت خلال الأيام المااضية ارتفاع كبير وملحوظ فى الأعداد اليومية للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كورونا – 19»، حيث أظهرت نتيجة تحاليل المسحات مساء أمس، تسجيل 36 حالة إصابة إيجابية بالكورونا، منهم 11 حالة بمدينة ومركز أسوان، و6 شهادات صحية والباقي موزع على مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو.

كما أظهرت المسحات أول أمس إصابة 40 حالة جديدة بالفيروس مقسمين كالتالي 10 إصابات بمدينة ومركز أسوان، و7 شهادات صحية، و7 مركز إدفو، و5 مركز كوم أمبو، و4 مركز نصر النوبة، و3 مركز دراو، والباقي من خارج محافظة أسوان.

وعلمت «الوطن» أن من بين الحالات الـ40 الجديدة، هناك حالات شديدة الخطورة، وهو ما أدى لنقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وهي المركز الرئيسي المجهز بكفاءة عالية لاستقبال حالات الكورونا فوق المتوسطة، ليرتفع بذلك عدد المصابين المحجوزين داخل مستشفى العزل بالصداقة إلى 90 حالة مقسمين كتركيبة سكانية إلى 29 بمدينة أسوان، و8 بمركز أسوان، و23 بمركز نصر النوبة، و13 بمركز إدفو وحالتين بمدينة أبو سمبل السياحية، و3 بمركز كوم أمبو.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا في نسبة حالات الوفاة داخل المستشفى سواء المحجوزين أو القادمين وتوفوا في قسم الاستقبال بالمستشفى، ولم يمر عليهم 24 ساعة، وأصبح متوسط حالات الوفيات الرسمية اليومية في المستشفي 4 حالات وفاة يوميا، وخلال اليومين الماضيين توفى 9 مرضى مصابين بالكورونا داخل مستشفى العزل بالصداقة.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض، وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.