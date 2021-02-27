«لغة عربية وأحياء».. طلاب أولى ثانوي يتوافدون على لجان الامتحانات

بدأ توافد طلاب الصف الأول الثانوي على مختلف لجان الامتحانات بالمدارس بجميع محافظات الجمهورية، صباح اليوم، لأداء امتحانات اليوم الأول من للفصل الدراسي الأول بمادتي اللغة العربية والأحياء.

وشهدت المدارس تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على مداخلها، والتي يأتي من أبرزها قياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، حيث وقف الطلاب في طابور مع تطبيق التباعد الجسدي من أجل قياس درجات الحرارة، والتأكد من صحة وسلامة الطلاب قبل أداء الامتحان؛ لعدم تناقل العدوى بين الطلاب.

امتحان اللغة العربية يبدأ في التاسعة صباحا

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مادتي اللغة العربية والأحياء، حيث يبدأ امتحان اللغة العربية في تمام الساعة 9 صباحًا، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بشكل إلكتروني على أجهزة التابلت داخل اللجان بالمدارس وتحت مراقبة كاملة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أن مدة امتحان اللغة العربية تقلصت حتى 90 دقيقة فقط، أما امتحان مادة الأحياء فتقلصت مدة الإجابة إلى 45 دقيقة فقط.

وأضافت التعليم، أنه يمكن للطالب اصطحاب الكتاب المدرس التابع للوزارة معه أثناء أداء الامتحان حيث ان الامتحان بنظام «open book»، ولكنها منعت الطلاب من احضار الملازم والكتب الخارجية.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب سواء بالصف الأول أو الثاني الثانوي وتعذر عليهم حضور الامتحانات سواء لأسباب مرضية أو قانونية، أو تواجد الطالب خارج البلاد أثناء توقيت الامتحانات، ولن يستطيع العودة إلى مصر من أجل أداء الامتحانات، أو واجه الطالب مشكلة أثناء أداء أحد الامتحانات وتم اعتمادها، ويمكن لهؤلاء الطلاب أن يمتحنوا مرة أخرى بالمدارس.

في السياق ذاته، يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات اليوم الأول للفصل الدارسي الأول، غدًا، بامتحانات مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.