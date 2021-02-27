الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على المنوفية وغرب القاهرة
كتب:
نرمين عفيفي
08:36 ص | السبت 27 فبراير 2021
خرائط الطقس بالأقمار الصناعية
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من الدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، خاصة في محافظة المنوفية وغرب القاهرة.
ضعف الأمطار داخل القاهرة
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تضعف الأمطار وتقل عندما تتقدم أكثر لداخل القاهرة، وفقًا لما توضحه خرائط تكون السحب عبر الأقمار الصناعية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت 27 فبراير، على محافظات ومدن مصر، كالآتي:
القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 11
وادي النطرون 21 10
طنطا 22 11
شبين الكوم 20 11
دمنهور 20 11
بلطيم 21 12
مطروح 18 11
السلوم 19 08
سيوة 21 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 12
الزقازيق 21211
المنصورة 21 10
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 11
العريش 21 10
رفح 20 10
رأس سدر 23 12
نخل 22 10
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 15 03
الطور 22 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بني سويف 24 09
المنيا 24 08
أسيوط 26 10
سوهاج 26 11
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 10
إدفو 25 11
أبو سمبل 26 11
الوادي الجديد 25 10
شلاتين 27 16
أبو رماد 25 15
حلايب 25 18
رأس حدربة 24 16
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.