الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على المنوفية وغرب القاهرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من الدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، خاصة في محافظة المنوفية وغرب القاهرة.

ضعف الأمطار داخل القاهرة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تضعف الأمطار وتقل عندما تتقدم أكثر لداخل القاهرة، وفقًا لما توضحه خرائط تكون السحب عبر الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت 27 فبراير، على محافظات ومدن مصر، كالآتي:

القاهرة 23 11

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 21 10

طنطا 22 11

شبين الكوم 20 11

دمنهور 20 11

بلطيم 21 12

مطروح 18 11

السلوم 19 08

سيوة 21 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 12

الزقازيق 21211

المنصورة 21 10

الإسماعيلية 22 11

السويس 23 11

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 23 12

نخل 22 10

نويبع 24 14

طابا 22 13

كاترين 15 03

الطور 22 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 24 09

بني سويف 24 09

المنيا 24 08

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 25 10

الأقصر 26 10

أسوان 26 10

إدفو 25 11

أبو سمبل 26 11

الوادي الجديد 25 10

شلاتين 27 16

أبو رماد 25 15

حلايب 25 18

رأس حدربة 24 16

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.