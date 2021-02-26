«الأرصاد»: سقوط أمطار على القاهرة.. والحرارة تصل لـ5 درجات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استمرار اعتدال الطقس على السواحل الشمالية، على أن يكون مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري، ودافئ على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة، أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الوجه البحري والقاهرة على فترات متقطعة بنِسَب سقوط 30%، محذرة من الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26 فبراير 2021

القاهرة: العظمى 21 والصغرى 10.

الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 11.

مرسى مطروح: العظمى 18 والصغرى 11.

سيوة: العظمى 21 والصغرى 10.

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 13.

دمياط: العظمى 20 والصغرى 12.

الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 10.

السويس: العظمى 21 والصغرى 11.

العريش: العظمى 19 والصغرى 10.

طابا: العظمى 21 والصغرى 13.

سانت كاترين: العظمى 17 والصغرى 5.

شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 15.

الغردقة: العظمى 24 والصغرى 14.

الفيوم: العظمى 21 والصغرى 9.

بني سويف: العظمى 22 والصغرى 9.

المنيا: العظمى 22 والصغرى 8.

أسيوط: العظمى 22 والصغرى 8.

سوهاج: العظمى 23 والصغرى 9.

قنا: العظمى 23 والصغرى 10.

الأقصر: العظمى 24 والصغرى 10.

أسوان: العظمى 24 والصغرى 10.

الوادي الجديد: العظمى 23 والصغرى 10.