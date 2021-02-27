غرفة عمليات مركزية بـ«الأعلى للجامعات» لمتابعة أعمال الامتحانات

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية في المجلس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، تتابع لحظيا امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المختلفة، ومتابعة الموقف وآخر المستجدات بشأنها في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات أنهت كافة استعدادتها وتجهيزاتها بشأن أعمال الامتحانات، مؤكدا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن متابعة الموقف، مؤكدا الجاهزية التامة واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة تفشي المرض، مؤكدا أن صحة وسلامة الطلاب هدف رئيسي للوزارة والأعلى للجامعات.

الجامعات: التشديد على ارتداء الكمامة في لجان الامتحانات

تبدأ الجامعات بعد قليل، استقبال طلابها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، وذلك وفقا الجداول المعلنة من قبل الكلسات، مؤكدة الجاهزية التامة لإجراءها في ظل الظروف الراهنة و المتعلقة بأزمة كورونا فيروس.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بمجابهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق السلامة و المحافظة على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدا أنه جرى التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد علي منع التجمعات الطلابية قبل و بعد الامتحانات، فضلا عن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات وأثناء عمليات الدخول والخروج، فضلا عن تخصيص عدد من الفرق الطبية لإجراء عمليات الكشف والفحص على الطلاب أثناء الامتحانات.