صاحب «مخبز الخصوص» يعترف: سرقت 14 مليون من الدعم في 7 أشهر

قررت النيابة العامة حبس صاحب مخبز بلدي بمنطقة الخصوص في القليوبية، لاتهامه بالاختلاس والاستيلاء على 14 مليون جنيه من خلال اختراق منظومة الخبز المدعم وسرقة المبلغ من خلال عمليات بيع وهمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهم باختلاس المبلغ على مدى 7 أشهر بعد اختراقه منظومة التشغيل الخاصة بالخبز وصرفه حصص وهمية ببطاقات الأهالي المتعاملين معه.

التحقيقات: المتهم أجرى عمليات شراء وهمية ببطاقات المواطنين

وخلال تحقيقات النيابة أقر المتهم باختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في كميات من الدقيق البلدى ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم، ومحققاً أرباح غير مشروعة بلغت 14 مليون جنيه على مدار 7 أشهر.

وكشف الفحص الفنى لمنظومة الخبز أن المتهم تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وحصل على مبلغ 14 مليون جنيه

33 مليون جنيه قيمة اختلاس عصابة من دعم الخبز

وفي وقت سابق ألقت مباحث التموين القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص بينهم صاحب مخبز بلدي بتهمة سرقة أكثر من 33 مليون جنيه من بطاقات التموين بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

تم ضبط صاحب مخبز، وشقيقه ونجله بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أموال الدعم للخبز، عن طريق جمع كمية من بطاقات التموين والاستيلاء على 33 مليونا و70 ألف جنيه وعثر بحوزتهم على 900 بطاقة تموينية، و5 ماكينات صراف خبز، وفرد خرطوش.