ضبط صاحب مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

ألقت مباحث التموين، القبض على صاحب مخبز بلدي، في الخصوص بالقليوبية، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 14 مليون جنيه من أموال الدعم لتلاعب بمنظومة الخبز وصرف حصص خبز وهمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالقليوبية، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي ببيعها بالسوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم محققًا أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين استيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا «14307147 جنيها، أربعة عشر مليون ثلاثمائة وسبعة ألف مائة سبعة وأربعون جنيهًا» استولى عليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما نُسب إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.