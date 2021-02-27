ضبط كيلو «شابو وحشيش» و26 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

تمكنت حملة امنية لضباط مكافحة المخدرات وضباط المباحث الجنائية بسوهاج، من ضبط حوالي كيلو من مخدري "الشابو - الحشيش" كما تم ضبط 26 قطعة سلاح غير مرخص.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة امنية مكبرة، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط 2 بندقية آلية، 9 بنادق خرطوش، 10 فرد روسي محلي الصنع، و5 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

تمكن ضباط وحده مباحث قسم جرجا بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، من ضبط "علي. ف. م" 43 سنه عامل ويقيم دائرة مركز جرجا وبحوزته كمية من مخدر الشابو تزن 400 جرام تقريبا، وبمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية من ضبط "صبري. م. م" 63 سنه عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج وبحوزته طربه و44 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن 370 جراما تقريبا، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم ضبط 11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 150 جراما و10 لفافات لمادة الشابو المخدر، بحوزة "حماده. م. ع" 31 سنه عامل ومقيم دائرة قسم اول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط عاطلين يقيمان دائرة مركز سوهاج، وبحوزتهما 8 لفافات لمخدر الشابو، و5 قطع لجوهر الحشيش المخدر، أثناء قيادتهم دراجة بخارية من دون لوحات معدنية، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.