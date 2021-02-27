انتهاء العمل في «محولات» محطة صرف أبوصوير بالإسماعيلية

قالت مصادر مسؤولة بمحافظ الإسماعيلية، إن شركة الكهرباء انتهت من تركيب محولات الكهرباء الخاصة بمحطة الصرف الصحي بأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية استعداداً لبدء العمل بها.

وأوضحت المصادر أن المحولات كانت قد وصلت قبل 20 يوما تقريباً، وتم التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء من جهة وشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيبها وبدء أعمال التجريب.

وتفقد اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية قبل يومين أعمال التجهيزات لبدء تشغيل المحطة تجريبياً، والتقى عدد من المهندسين في المحطة خلال زيارته.

واستمع سعيد لشرح من احد المهندسين عن عملية البدء التجريبية، فيما طالب بضرورة وضع الخطة دون التأثير علي أي من المسطحات المائية أو الترع والمصارف المحيطة بالمحطة.

وكانت شركة المقاولون العرب، قد أنهت أعمال إنشاء المحطة على مساحة 7 أفدنة بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه للمرحلة الأولى لتعمل بقدرة تصريفية 12 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى، وتستهدف خدمة مدينة أبوصوير وقريتي السبع آبار الشرقية والغربية، وقريتى المنايف والسماكين.

وكان أهالي مركز ومدينة أبوصوير، قد عانوا من عدم وجود مشروع للصرف الصحي علي مدار سنوات، فيما بدأ العمل في المشروع منذ عام 2010 إلا أنه سرعان ما كان يتوقف في كل مرة مع بدء العمل به.

وقال أحمد ضيف أحد أهالي مركز ومدينة أبوصوير أنهم تقدمو بمذكرات عديدة لمحافظي الإسماعيلية علي مدار الاعوام الماضية ولأعضاء مجلس النواب إلا أن المشروع لم يتحرك إلا خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن المشروع حال تم تعميمه سيقدم خدمة لحوالي 200 ألف نسمة تقريباً في مدينة أبوصوير والضواحي المحيطة بها من القرى والعزب.