مباحث الإسماعيلية تضبط قاتل سائق تاكسي بعد طعنه بسيارته

ضبطت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، اليوم، قاتل سائق التاكسي الذي عثر على جثته قبل أسبوع.

وقالت مصادر أمنية في تصريح إن وحدة المباحث كثفت تحرياتها حول المجني عليه وعلاقته بأقاربه وزملائه في العمل، فيما تتبع ضباط البحث الجنائى هاتف المجني عليه وحركة السيارة داخل المدينة لمعرفة آخر من التقاهم قبل وفاته.

وكان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، بعثور أهالي منطقة الإرسال على شاب 27 عامًا، سائق تاكسي، داخل سيارته الأجرة، مصاباً بعدة طعنات وسلاح الجريمة بجواره، ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليه إلى مستشفى جامعة قناة السويس إلا إن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذه وتوفي بعد ساعة من وصوله المستشفى.

ونجح ضباط البحث في تحديد هوية 4 أشخاص من المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلى هوية الجاني وجرى ضبطه.

وبحسب التحقيقات اعترف المتهم بطعن المجني عليه بسكينة مطبخ عدة طعنات بالبطن والصدر والرقبة والقرار هاربا في منطقة الإرسال بدائرة قسم أول.

وانتهى الطبيب الشرعي من تشريح جثمان المجني عليه، فيما أمرت النيابة بتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وكلفت المباحث الجنائية بتحرياتها حول الواقعة وضبط الجناة.

وشيع الأهالي جثمان المجني عليه ظهر الأحد الماضي من كنيسة الأنبا بولا إلى مقابر الأسرة بمنطقة مقابر الشهداء.