توزيع «كمامات وجوانتيات» مجانا على طلاب «السعيدية»

خصصت المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، فرق طبية وذلك لتوزيع الكمامات والجونتات على الطلاب مجانًا قبل دخول لجان الامتحانات ولذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الإمتحانية جيدا، وتطهيرها بشكل متواصل.

وكشف مصدر بالمدرسة، أنَّ تمّ تخصيص فرق طبي للطلاب يهتم بتوزيع الكمامات الطبية بشكل مجاني عليهم، مضيفًا أنَّ «الطالب اللي مش معاه كمامة بنديله كمامة طبية عشان مينفعش يدخل الامتحان من غير كمامة»، مشيراً إلى أنَّه يتمّ قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم لجنة الامتحان، موضحًا أنَّه تمّ التشديد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية وعدم خلعها داخل لجان الامتحانات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، الفرق الطبية بالمدرسة، خريصة على الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك للاطمئنان على صحة الطلاب، مؤكداً أنَّه تمّ تنظيم دخول الطلاب إلى المدرسة وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وتابع أنَّ هناك تعليمات مشددة بضرورة بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنَّه تمّ تقليل عدد الطلاب في اللجان الامتحانية لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

جدير بالذكر أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كثفت من التنسيق الكامل مع كافة الإدارات التعليمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على الاستعدادات النهائية للامتحانات، مشيرة إلى أنَّه تمّ التشديد على ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الامتحان، وتمّ تعقيم لجان الامتحانات جيداً، موضحة أنَّه سيتمّ تقليل عدد الطلاب في اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أنَّه في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا المستجد، في أثناء أداءه الامتحانات، يتمّ عزل في أقرب مستشفى عزل للمدرسة التي يؤدي فيها الامتحانات، ويتمّ تقديم الدعم الكامل له، والرعاية الصحية.

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم، لمادتي اللغة العربية والأحياء، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وأعلنت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجابات النماذج الاسترشادية، موضحة أنَّها مهمة للطلاب وتتيح لهم فرصة التعرف على شكل الورقة الامتحانية النهائية.

وأكّدت أنَّه تمّ الإعلان عن النماذج الاسترشادية وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب لمعرفة الشكل النهائي لورقة الامتحانات، مشيرة إلى سيتمّ إعادة الامتحانات للطلاب الذين لديهم مشكلة في «التابلت» بعد تحرير إثبات للطالب بذلك.

ولفتت إلى أنَّ امتحانات الشهادة الإعدادية لا تضاف إلى مجموع الطالب في نهاية العام، وذلك لأنَّها لا تتفق مع مخرجات العملية التعليمية.