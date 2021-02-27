بدء امتحانات جامعة الإسكندرية بضوابط وإجراءات احترازية

بدأت امتحانات كليات جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، في ظل ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية، من قبل إدارة الجامعة، لحماية الطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفيما شهدت اللجان هدوءا، واستجابة تامة لتطبيق الإجراءات، وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان في كليات مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية ومجمع العلوم الطبية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، أن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول هو بمثابة بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بعد التنسيق مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات، والتأكد من تسلم الكليات ما تحتاجه من أدوات ومطهرات.

وأشار إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية، وغرف للعزل داخل كل كلية، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، مؤكدا أن هناك استعدادات كاملة بالمستشفيات الجامعية لمجابهة أى حالة تستدعى التدخل.

وأكد رئيس الجامعة أنه يمكن تقديم الطلاب لطلبات اعتذار عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة كورونا، وذلك فى حالة التخوف من الإصابة بفيروس كورونا، يقوم الطالب بالإعتـذار عــــن أداء امتحانـات الفصل الدراسى الأول كاملاً قبل بدء الامتحانات مع الإحتفاظ بالتقدير، أما فى حالة الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات فيقوم الطالب بالإعتذار عن المواد التى تلى الإصابـة فقط، مع الإحتفاظ بالتقدير فيها مع تقديم شهادة معتمدة مــن المستشفـى الجامعى بتأكيد الإصابة.

وأوضح أن المواد المعتذر عنها الطالب وتم قبول عذره لأى سبب يأخذ الطالب فيها فرصة كاملة، حسب الفرقة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المعتمدة.