برامج جديدة لتنمية مواهب ومهارات الطلاب على قناة «مدرستنا»

بدأت قناة مدرستنا التعليمية، بث عدة برامج قصيرة وجديدة، تهدف لتنمية مواهب الطلاب وتشجيعهم على الابتكار بأساليب شيقة.

وتعرض القناة فقرات تنويرية عن موضوعات مختلفة منها قصص نجاح لمشاهير في مجالات متنوعة، ليكونوا مثلًا أعلى ونموذجًا يقتدي به الطلاب مثل مجدى يعقوب ومحمد صلاح وغاندي.

وتفتح «مدرستنا» الباب أمام المواهب الفنية التى يحب الأطفال إظهارها ويحتاجون إلى مجال للتنفيس عن قدراتهم، سواء في الرسم أو ابتكار الأشكال والزينة واللعب الورقية.

كما حرصت القناة على تشجيع الطلاب خاصة محبي العلوم على فهم المواد والتجارب الكيميائية المعقدة بطرق سهلة من خلال برنامج «المختبر» الذي يتيح لهم رؤية التجارب الحقيقية وفهم التفاعلات الكيميائية.

ويعاني أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب فى تصحيح العديد من المعلومات المغلوطة والعادات والسلوكيات الخاطئة، لذا تخصص مدرستنا فقرة «معلومة مفيدة» لحثهم على القيام بالأمور بطريقة صحيحة مثل النوم وتناول الطعام ولعب الرياضة.

وتتيح القناة أيضًا فقرة لتعليم الأطفال كيفية تحضير طعامهم «اعمل أكلك»، وتقدم لهم يوميًا أكلات صحية ومفيدة للجسم والعقل، وتكشف لهم أيضًا طرق وأسرار تصنيع المواد الغذائية فى برنامج «صنع فى مصر».

وأطلقت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا التعليمية منذ بداية الفصل الدراسي الأول 2021، بهدف مساعدة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واتجاه التعليم إلى نظام التعليم الهجين، واستطاعت القناة أثبات مكانها بين القنوات التعليمية الموجودة على الساحة.

وتعمل «مدرستنا» على تغطية مراحلتين الابتدائية والإعدادية بتقديم كافة الدروس بطريقة سهلة وبسيطة، على يد مجموعة من المعلمين المتميزين، كما تعمل على تقديم جدول أسبوعي به جميع المواعيد الخاص بشرح الدروس، وتعمل على مدار 24 ساعة.

ويعد اليوم السبت الموافق 27 من شهر فبراير الجاري 2021، هو أول أيام امتحانات الترم الأول 2020 – 2021، وستنطلق الامتحانات مع طلاب الصف الأول الثانوي، ويليه مباشرة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 28 من نفس الشهر المذكور، وتتولي بعده امتحانات الصفوف، وتستمر حتى يوم 9 من شهر مارس المقبل.