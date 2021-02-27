برامج جديدة لتنمية مواهب ومهارات الطلاب على قناة «مدرستنا»
كتب:
إلهام زيدان
10:08 ص | السبت 27 فبراير 2021
قناة مدرستنا
بدأت قناة مدرستنا التعليمية، بث عدة برامج قصيرة وجديدة، تهدف لتنمية مواهب الطلاب وتشجيعهم على الابتكار بأساليب شيقة.
وتعرض القناة فقرات تنويرية عن موضوعات مختلفة منها قصص نجاح لمشاهير في مجالات متنوعة، ليكونوا مثلًا أعلى ونموذجًا يقتدي به الطلاب مثل مجدى يعقوب ومحمد صلاح وغاندي.
وتفتح «مدرستنا» الباب أمام المواهب الفنية التى يحب الأطفال إظهارها ويحتاجون إلى مجال للتنفيس عن قدراتهم، سواء في الرسم أو ابتكار الأشكال والزينة واللعب الورقية.
كما حرصت القناة على تشجيع الطلاب خاصة محبي العلوم على فهم المواد والتجارب الكيميائية المعقدة بطرق سهلة من خلال برنامج «المختبر» الذي يتيح لهم رؤية التجارب الحقيقية وفهم التفاعلات الكيميائية.
ويعاني أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب فى تصحيح العديد من المعلومات المغلوطة والعادات والسلوكيات الخاطئة، لذا تخصص مدرستنا فقرة «معلومة مفيدة» لحثهم على القيام بالأمور بطريقة صحيحة مثل النوم وتناول الطعام ولعب الرياضة.
وتتيح القناة أيضًا فقرة لتعليم الأطفال كيفية تحضير طعامهم «اعمل أكلك»، وتقدم لهم يوميًا أكلات صحية ومفيدة للجسم والعقل، وتكشف لهم أيضًا طرق وأسرار تصنيع المواد الغذائية فى برنامج «صنع فى مصر».
وأطلقت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا التعليمية منذ بداية الفصل الدراسي الأول 2021، بهدف مساعدة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واتجاه التعليم إلى نظام التعليم الهجين، واستطاعت القناة أثبات مكانها بين القنوات التعليمية الموجودة على الساحة.
وتعمل «مدرستنا» على تغطية مراحلتين الابتدائية والإعدادية بتقديم كافة الدروس بطريقة سهلة وبسيطة، على يد مجموعة من المعلمين المتميزين، كما تعمل على تقديم جدول أسبوعي به جميع المواعيد الخاص بشرح الدروس، وتعمل على مدار 24 ساعة.
ويعد اليوم السبت الموافق 27 من شهر فبراير الجاري 2021، هو أول أيام امتحانات الترم الأول 2020 – 2021، وستنطلق الامتحانات مع طلاب الصف الأول الثانوي، ويليه مباشرة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 28 من نفس الشهر المذكور، وتتولي بعده امتحانات الصفوف، وتستمر حتى يوم 9 من شهر مارس المقبل.