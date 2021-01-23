جدول حصص قناة «مدرستنا» للأسبوع الـ15: من 24 لـ30 يناير

يتابع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية عن كثب حصص قناة مدرستنا، وذلك بعد تعليق العمل بالمدارس من 2 يناير حتى 20 فبراير، من أجل المساعدة في عملية تحصيل الدروس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد جداول عرض الحصص التعليمية للأسبوع الخامس عشر، للمواد الأساسية «المواد داخل المجموع» من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا»، ومواعيد الإعادة وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، نهاية العام الماضي، أنه لن يذهب أى طالب إلى أى مدرسة سواء دولية أو حكومية أو خاصة، وأن الدراسة تستكمل أون لاين عبر منصات التعلم عن بعد.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن القنوات التعليمية مصادر أساسية للطلاب يستطيع أى طالب استخدامها وأن هناك أيضًا منصات البث المباشر وقناة «مدرستنا» ومنصة «التعلم» ومكتبة «حصص مصر»، مشيرًا إلى أن مستوى هذه المصادر عالٍ جدًا، ويدرس فيها خبراء من مركز تطوير المناهج لمساعد الطلاب.

كما نوه «شوقي»، إلى أن إجازة نصف العام والتي بدأت يوم 16 يناير ستنتهي في 20 فبراير المقبل .

يذكر أن هذا العام استثنائيًا بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم، الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم تتخذ بعض الإجراءات التي تدعم الطلاب في العملية التعليمية، ومنها إطلاق عدد من القنوات التعليمية، أبرزها قناة مدرستنا الجديدة، والتي تنوه بين الحين والآخر على كيفية تحميلها من خلال تردد 12330 أفقي / معدل الترميز: 2750 / معامل تصحيح الخطأ: 6/5، حتى يتثنى للطلاب الاستفادة منها.