وزيرا السياحة والطيران المدني يجتمعان مع المستثمرين بمدينة مرسى علم

استكمالا للاجتماعات التنسيقية والجهود المشتركة لوزارتي السياحة والآثار والطيران المدني في محافظة البحر الأحمر، وبعد الانتهاء من زيارة مدينة الغردقة أمس، توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى مدينة مرسى علم، حيث عقدا اجتماعا موسعا مع المستثمرين السياحيين بالمدينة للاستماع إلى مشكلاتهم وآرائهم ومقترحاتهم لدعم القطاع السياحي ودفع الحركة السياحية إلى المدينة.

وفي بداية الاجتماع، استهل المستثمرون كلمتهم بالترحيب بالوزيرين، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي وجدوا فيها اهتماما كبيرا من قطاعي السياحة والطيران لما تمتلكه المدينة من مقومات سياحية جاذبة، وكذلك حرص الجانبين على التنسيق والتكامل من أجل تحقيق الأهداف التنموية التي تتناسب مع طبيعتها الجغرافية المتميزة، وكذلك قدرتها على جذب العديد من الاستثمارات وزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها، منوهين إلى أنه منذ عام 2077 لم يزر مرسى علم وزيرا للسياحة.

وخلال الاجتماع، الذي استمر قرابة الأربع ساعات، استمع الوزيران لكافة المشاكل والتحديات التي يواجها القطاع السياحي بمدينة مرسى علم فضلاً عن مطالب ومقترحات المستثمرين، والتي منها تواجد فريق طبي دائم بالمدينة لإجراء فحوصات الـ PCR للسائحين عند المغادرة.

وأكد الدكتور خالد العناني أن الدولة لا تدخر جهدا للوقوف بجانب القطاع ودعمها له، كما استعرض الوزير كافة القرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات التي منحتها الدولة لدعم القطاع خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة، موضحًا أن وزارة الصحة لم تدخر جهدا بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة، بتوفير الأطقم الطبية في المنافذ السياحية والمطارات المصرية، بناءً على توجيهات الحكومة المصرية، حيث إن بعض الدول تلزم السائحين عند العودة لبلادهم بفحوصات طبية معينة ومنها تحليل pcr وذلك عند المغادرة، مضيفًا أنه جرى توفير مقر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابع للوزارة في مدينة الغردقة بصفة مؤقتة، لعمل الفحوصات، للحد من التكدس بالمطارات وذلك في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أن وزارة الطيران تحرص دائما على تعزيز التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز الحركة الجوية وتقديم منتجات وبرامج سياحية جاذبة وجديدة، بالإضافة إلى سعيها الدائم نحو إيجاد حلول مبتكرة وحديثة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية من خلال استقطاب المزيد من الأنماط السياحية وبما يثمن المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر كمقصد سياحي مهم بين دول العالم.

وأوضح «منار» أنه جرى تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى مدينة مرسى علم لتصل إلى 2000 جنيه كسعر موحد للذهاب والعودة شامل الضرائب وذلك في إطار مبادرة (شتي في مصر) لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، مشيرا إلى أنه سيجري دراسة كافة المقترحات والمتطلبات التى ناقشها الاجتماع ومنها دراسة إمكانية استمرار تخفيض أسعار تذاكر الطيران بعد انتهاء المبادرة في 28 فبراير الجارى، وكذلك إمكانية الاستمرار فى تقديم عدة تسهيلات وحوافز هادفة من خلال حزم ترويجية وتسويقية جديدة تسهم فى توفير بيئة استثمارية جاذبة بما يعزز نمو اقتصاديات الدولة المصرية.